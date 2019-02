6. Februar 2019, 18:46 Uhr Vorschlag-Hammer Gerne auch mit Sitzkissen

Von Oliver Hochkeppel

Alter ist relativ, heißt es immer so schön. Tatsächlich ist man vom Kopf her ja eher alterslos. Ob 35, 45 oder 55, in der eigenen Vorstellung ist man stets derselbe jugendlich gebliebene Held, dem keine Herausforderung, keine Anstrengung und kein Abenteuer zu viel sind. Obwohl sich doch die Indizien häufen, dass das nicht stimmt: Sei es, dass man es nicht mehr so sportlich nimmt, wenn man bei sechs Versuchen, mit der S7 in die Innenstadt oder nach Hause zu gelangen, fünf Mal nach längeren Wartezeiten ohne Informationen Umwegrouten oder Fußmärsche antreten muss; dass einem beim Stehkonzert in der Muffathalle schon nach einer Stunde die Füße schmerzen; dass das Pfeifen im Ohr danach länger anhält als früher, und dass auch das eine Glas Wein zuviel statt wie ehedem einen nun zwei Tage Mattigkeit auslöst; oder auch nur, dass man bei einer Überweisung grundsätzlich die Lupe holen muss, weil ausgerechnet die Iban-Nummer immer am kleinsten gedruckt ist.

Vielleicht ist es dann an der Zeit, beim Kulturgenuss auch andere Faktoren zu berücksichtigen als nur den schnöden Inhalt oder gar dessen Qualität. Beim von der Familie eingeforderten Kinobesuch liebäugle ich deshalb immer stärker mit der Cinema Lounge im Bayerischen Hof oder der bequemen neuen Astor Film Lounge im Arri - egal welcher Film läuft. Und so sehr ich Zaz mag, die französische Chanson-Neuerfinderin, so sehr schreckt mich das Zenith als Veranstaltungsort ihres Konzerts am 26. Februar, kann man sich doch dort noch nicht einmal irgendwo anlehnen. Dann schon lieber ins Prinzregententheater zur Moby-Dick-Lesung von Ulrich Tukur (7. Febraur) oder zum Gastspiel des Ukulele Orchestra of Great Britain (19. Februar) - das originalgetreu nachgebaute Gestühl dort erfüllt zwar auch nicht mehr höchste Komfortansprüche, dafür haben beide Veranstaltungen einen für mich altersgerecht nostalgischen Wohlfühlfaktor. Und mag die Berlin/New Yorker Jazz-Avantgarde von Other Animal (ein Quartett mit Wanja Slavin und Jim Black bei Jazz+, 12. Februar) eher fordernd sein, die Stühle in der Seidlvilla sind bequemer, als sie aussehen.