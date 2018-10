11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Vorschlag-Hammer Filme wie Freunde

In der Universal-Studio-Reihe des Filmmuseums kann man nächste Woche "The Kiss Before the Mirror", einen Film von James Whale aus dem Jahr 1933 sehen. Bis dahin gibt es schon mal einiges zu reflektieren

Von Fritz Göttler

Schöner noch als Filmesehen ist, Filme zu erwarten, wie Freunde, die sich zu einem bestimmten Termin angekündigt haben. Ein bisschen Spekulation, sich ausmalen, was da kommen mag, ein vielversprechender Titel. The Kiss Before the Mirror zum Beispiel, ein Film aus dem Jahr 1933 von James Whale, der mit den zwei frühen Frankenstein-Filmen unglaublich berühmt wurde, aber eigentlich lieber Comedy oder Mystery machte. In der Universal-Studio-Reihe des Filmmuseums kann man den "Kiss" sehen, allerdings erst am kommenden Dienstag. Bis dahin ...