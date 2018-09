13. September 2018, 18:51 Uhr Vorschlag-Hammer Ende des Komödien-Allerleis

Oskar Roehler erzählt in seinem Meisterwerk "Die Unberührbare" aus dem Jahr 2000 die Geschichte seiner eigenen Mutter

Von Josef Grübl

Dior ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Das fiel mir erst kürzlich auf, als ich "Die Unberührbare" noch einmal sah. Oskar Roehler erzählt in seinem schwarz-weißen Meisterwerk aus dem Jahr 2000 die Geschichte seiner eigenen Mutter. Hannelore Elsner spielt die exaltierte Schriftstellerin, die dem Ende des Sozialismus' nachtrauert - und gleichzeitig Stammkundin bei Christian Dior ist. In der Boutique an der Münchner Maximilianstraße kauft sie sich am Anfang des Films einen weißen Mantel mit großen schwarzen Blumen drauf, der ihr fabelhaft steht, den sie sich aber eigentlich gar nicht leisten kann. Also bringt sie ihn wieder zurück. Doch die Verkäufer haben kein Mitleid mit ihr, sie weisen die verzweifelte Kundin ab.

Diese Verbindung von München, Mode und Kino fand ich interessant: Als ich vor kurzem Hannelore Elsner bei Dreharbeiten traf, fragte ich sie, was denn aus dem berühmten Mantel geworden ist. "Den wollten alle haben", sagte sie, "er hängt jetzt aber in der Deutschen Kinemathek in Berlin, zusammen mit der Perücke, die ich im Film getragen habe." Es kommt vermutlich nicht so oft vor, dass Designer-Mäntel in Filmmuseen landen, also ging ich der Sache nach und rief bei Dior an: Wie war das damals, als der Film im Kino anlief? Kamen Zuschauer in den Laden und wollten den Mantel nachkaufen? Gab es vielleicht sogar Beschwerden wegen des Kundenservices? Leider konnte keine meiner Fragen beantwortet werden: Die Pressedame behandelte mich zwar deutlich freundlicher als die Filmverkäufer ihre Kundin, behauptete aber, ebenjenen gar nicht zu kennen. Sollte sie aber: Die Unberührbare, den Sie aktuell bei Amazon Prime oder Maxdome sehen können, ist ein zeitlos großartiger Film, meiner Ansicht nach der beste, den der zu allerlei Großartigkeiten neigende Oskar Roehler je gemacht hat.

Seine jüngsten Filme waren leider nicht ganz so großartig, dafür gefällt mir sein Buch Selbstverfickung. Darin rechnet er mit der selbstgerechten Verlogenheit der Filmbranche ab - und zwar mit viel Furor und provokanter Leidenschaft, was man in diesem Geschäft auch eher selten erlebt. Roehlers Roman erschien 2017, ein Jahr später hat sich die Lage wieder verändert: Derzeit starten auffällig viele deutsche Filme in den Kinos, die vor Leidenschaft brennen und die ich Ihnen unbedingt empfehlen kann. Bereits angelaufen sind Andreas Dresens vielschichtiges Baggerfahrer-Biopic Gundermann, Aron Lehmanns fulminante Cyrano-Komödie Das schönste Mädchen der Welt und Joachim Langs raffinierte Brecht-Revue Mackie Messer. Mehr Vielfalt war noch nie im deutschen Kino, die Zeiten des Komödien-Allerleis scheinen vorbei zu sein.

Vielfältig geht es auch weiter: Freuen Sie sich auf Oliver Haffners bayerischen Widerstands-Thriller Wackersdorf, Eva Trobischs Filmfest-Gewinnerfilm Alles ist gut und Florian Henckel von Donnersmarcks Künstlerdrama Werk ohne Autor. Denn ob Sie es glauben oder nicht: Im deutschen Kino ist nichts mehr so, wie es einmal war.