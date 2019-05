8. Mai 2019, 18:58 Uhr Vorschlag-Hammer Emojis für den Wutbürger

Man kann mit nur einem Emoji-Symbol signalisieren, ob man gerade glücklich, traurig, zornig oder auf dem Weg zum Tierarzt ist. Aber auch die Emoji-Sache hat einen Haken: So bekam ich vor Kurzem eine Nachricht mit einem gelben Gesicht und einem weißen Etwas davor. Waren das Wolken? Oder Blumen? Zwei Wollknäuel gar?

Kolumne Von Josef Grübl

Ein Leben ohne Mopssymbol ist möglich, aber sinnlos. Sagt nicht Loriot, sondern die Hälfte der Menschheit im Jahr 2019. Nicht anders kann ich mir die Sache mit den Emojis erklären. Falls Sie noch zur anderen Hälfte gehören sollten: Emojis sind Piktogramme, die in Form von Maus-, Mops- oder Miezen-Symbolen (wahlweise auch Gesichtsbildern) Buchstaben in Nachrichten ersetzen sollen. Man kann so mit nur einem Symbol signalisieren, ob man gerade glücklich, traurig, zornig oder auf dem Weg zum Tierarzt ist. In turbobeschleunigten Zeiten wie diesen spart sich der Mensch so wertvolle Millisekunden, in denen er noch mehr Befindlichkeitsbekundungen durch die Netze jagen kann.

Aber auch die Emoji-Sache hat einen Haken: So bekam ich vor Kurzem eine Nachricht mit einem gelben Gesicht und einem weißen Etwas davor. Waren das Wolken? Oder Blumen? Zwei Wollknäuel gar? Wer noch ein Telefon hat, das kleiner ist als die heutigen Hightech-Handys im Schulranzen-Format, hat verloren: Erst linste ich wertvolle Millisekunden lang auf das gelbe Ding, dann tippte ich auf Gesichtswolken respektive Niesattacken und erkundigte mich nach einer möglichen Allergie. "Das sind Wut-Emojis, du Dummi", kam als freche Antwort zurück. Worüber der Absender wütend war, habe ich vergessen, wie man ja alle diese Nachrichten sofort wieder vergisst - egal, ob in Bild- oder Buchstabenform.

Die Wut des Frechen scheint auch schnell verraucht zu sein, was wiederum gut in die heutige Zeit passt: Wutbürger gibt es ja noch mehr als Möpse oder Telefone im Schulranzen-Format. Womit ich bei den Wütlingen aus Lionhearted - Aus der Deckung wäre: Die Dokumentarfilmerin Antje Drinnenberg begleitet Jugendliche, die ihre Wut beim Boxtraining im Glockenbachviertel auslassen sollen. "Ich kämpfe, um nie wieder kämpfen zu müssen", sagt einer von ihnen. Die Regisseurin kommt zur Premiere ihres Films beim Dok-Fest München, das bis zum 19. Mai insgesamt 159 Dokumentarfilme zeigt. An dieser Stelle lesen Sie aber nur etwas von Produktionen mit extra viel Wutpotenzial: Kaum ausgehalten habe ich etwa Die rote Linie - Widerstand im Hambacher Forst, der vom Kampf gegen die Braunkohle-Industrie erzählt. Das Thema ist aus den Nachrichten bekannt, der ganze ökologische und politische Irrsinn erschließt sich in dieser Doku. Auch hier werden die Macher anwesend sein. Ob der Österreicher Nikolaus Geyrhalter zum Dok-Fest kommt, steht noch nicht fest, sein neuer Film Die bauliche Maßnahme (über einen Grenzzaun zwischen Tirol und Südtirol) wird aber auch so für Diskussionen sorgen - ebenso wie die Demo-Doku Está todo bien (über Straßenschlachten in Venezuela) oder der Seenotretter-Film Mission Lifeline. Viel zu besprechen gibt es auch bei Dok-Education. Der Filmwettbewerb für junge Menschen hält Ausschau nach den Filmemachern von morgen und setzt dabei auf die Macht der Bilder: Auf dem dazugehörigen Plakat finden sich viele bunte Emojis.