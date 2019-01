29. Januar 2019, 18:40 Uhr Vorschlag-Hammer Eine Prise Kubeben-Pfeffer

Spätestens am späten Nachmittag ist die wirklich entscheidende ästhetische Frage in unserem SZ-Kulturzimmerchen: Was kochen wir zum Abendessen?

Kolumne von Christian Jooß-Bernau

Der Kollege ist Experte für italienische Küche. Die Kollegin bereitet sich mittags einen Salatteller, den man anstandslos servieren könnte. Und am späten Nachmittag ist die wirklich entscheidende ästhetische Frage in unserem SZ-Kulturzimmerchen: Was kochen wir zum Abendessen? Thai-Curry oder Leber-Risotto mit Kubeben-Pfeffer? Nur eine Frage blieb für mich bis jetzt unbeantwortet: Wann salzt man sein Steak? Vor, während oder nach dem Braten? Salz Fett Säure Hitze heißt das im Verlag Antje Kunstmann erschienene Buch von Samin Nosrat für alle, die glauben, schon genug Kochbücher zu besitzen. Dieses ist anders. Die kalifornische Köchin und Gastrojournalistin schreibt aufrichtig sympathisch über das eigene Küchenleben und hat ein ganz fassbares System - um die Themen Salz, Fett, Säure und Hitze - entwickelt, das so einleuchtend ist und die eigene Kochleistung, in diesem Falle die Hähnchenschenkel, so verbessert, dass man sich fragt, warum einem das nicht schon lange mal jemand erklärt hat.

Nosrat schichtet Geschmacksebenen. Diese Idee ist so schlüssig, dass man von ihr über das Kochen ebenso viel lernt wie über das Essen selbst, was als Rezeptionsakt unterschätzt wird. So gesehen ist der Unterschied zwischen Schlutzkrapfen und einem höfischen Roman wohl kleiner, als man denkt, denn auch Kunstwerke sind fast immer komplexe Gebilde aus mehreren Bedeutungsschichten. Zu erfahren ist das beispielsweise in der bis zum 10. März in der Sammlung Schack laufenden Ausstellung Erzählen in Bildern. Edward von Steinle und Leopold Bode. Beide haben sich im 19. Jahrhundert auch Wolfram von Eschenbachs "Parzifal" angenommen. Verstehen muss man das Interesse für den mittelhochdeutschen Text auch als Versuch, die griechische Antike durch das deutsche Mittelalter abzulösen, um dem Wesen des Deutschen Form zu geben. Aus der Sicht eines Katholiken wird Eduard von Steinles Parzifal dann noch zum Erlösungssucher in Aquarellausführung. Zugegeben, das ist schon deutlich nuancenreicher als ein gängiger Schweinebraten. An deutscher Monodiät an und für sich kann ich mich allerdings so oder so schnell überfressen.

Meins ist eher die wilde Mischung. Am 31. Januar kehren Amparanoia zurück ins Ampere. "El coro de mi gente" heißt das aktuelle Album von 2017, auf dem die Mestizo-Gruppe um Amparo Sánchez noch einmal zeigt, dass ihr Fiesta-Sound eine Party-Wucht ist, der von Barcelona bis Chihuahua alles zusammenrafft, was heiß und fettig ist. Jenseits landestypischer Geschmäcker darf man sich bei Barbara Morgensterns Internationale der Synthesizer und sonstiger Tasteninstrumente entspannen. "Unschuld & Verwüstung" heißt ihr aktuelles Album. Lieblingssong: das sich unheimlich, automatenhaft, maschinell-hymnisch drehende "Brainfuck". Am 14. Februar ist Morgenstern in der Roten Sonne. Geschmacklich ganz anders gelegen ist Sir Tralala am 5. Februar in der Milla mit seinem Album "Echt gute böse Lieder". Hier kommt das Wiener Lied in einen Topf mit Country, Kitsch und dunklem Blues, abgelöscht wird allerdings nicht mit gutem Rotwein, sondern mit billigem Sprit, der unverkocht schauerliches Schädelweh machen würde.