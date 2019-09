Was mich kürzlich in Gedanken ins Gymnasium zurückgeschleudert hat, wo ich mal Schulmeister im Wandsitzen war, war eine Ausstellung im Münchner Kunstverein. Die Amerikanerin Diamond Stingily zeigt dort Objekte und Installationen. Der Titel "Wall Sits" spielt auf ebenjene Übung an, bei der man im 90-Grad-Winkel gegen eine Wand lehnt, die Füße auf dem Boden, um die Position so lange wie möglich zu halten

Lange habe ich nicht mehr daran gedacht, aber ich war mal Schulmeister im Wandsitzen. Was mich kürzlich ins Gymnasium zurück geschleudert hat, zumindest in Gedanken, war eine Ausstellung im Münchner Kunstverein. Die US-Amerikanerin Diamond Stingily zeigt hier noch bis November Objekte und Installationen, die sich mit den Themen Identität, Herkunft und soziale Klasse auseinandersetzen. Der Titel Wall Sits spielt auf ebenjene Übung an, bei der man im 90-Grad-Winkel gegen eine Wand lehnt, die Füße auf dem Boden, um die Position so lange wie möglich zu halten. Was in der Jugend der Künstlerin eine Bestrafungsmethode war, brachte mir viele Punkte im Wettbewerb einer Krankenkasse ein, der "Die fitteste Schulklasse" hieß oder so ähnlich. Aufgrund meiner Oberschenkel, die noch keiner je als Zahnstocher respektive skinny bezeichnet hat, konnte ich das richtig gut. Also saß ich und saß, und wir haben bestens abgeschnitten, und ich bekam Dutzende "Bussy Mix" als Belohnung, dieses ekelhaft süße Wassereis, und die Welt wurde bunt und meine Beine waren trainiert, herrlich.

Ich erzähle das hier, weil Nostalgie eine lebensbejahende Sehnsucht sein kann, und weil es in diesen Tagen gute Gründe dafür gibt. Im Kino läuft der zauberhafte Animationsfilm Shaun, das Schaf - Ufo-Alarm, der nicht nur für Kinder, sondern auch für Sci-Fi-Cineasten allerlei geknetete Überraschungen bereithält. Ich erinnere mich an den allerersten Auftritt des tollkühnen Schafs, das war in dem Oscar-prämierten Kurzfilm "Wallace & Gromit - Unter Schafen" vor 25 Jahren. Fünfundzwanzig Jahre, es ist zum Blöken! Ebenfalls ein Vierteljahrhundert gibt es die Münchner Buchhandlung Literatur Moths. Jeden Samstag im Oktober, 12 bis 16 Uhr, laden Regina Moths und ihre Kolleginnen unter dem Motto "Ermunterung zum Genuss" zum Stöbern und zu Gesprächen mit Gästen ein, darunter die Illustratorin Rotraut Susanne Berner (5.10.). Ich erinnere mich an schöne Lesungen von Heinrich Steinfest oder Stevan Paul (der ebenfalls zum Jubiläum kommt, 26.10.) und auch an meine eigene, die ich hier hatte. Am Sonntag gehe ich aber erst mal zu Thees Uhlmann ins Ampere. Schon seine Ex-Band Tomte mochte ich sehr. Raten Sie mal, wann diese zum ersten Mal unter dem Namen Tomte in Erscheinung trat? Genau, vor 25 Jahren.