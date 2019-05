2. Mai 2019, 18:49 Uhr Vorschlag-Hammer Die Kunst der Betrachtung

"Nur ein leerer Spiegel kann die Schönheit der Natur wiedergeben", heißt es über die Haiku-Kunst Bashōs. So lässt auch Arnulf Conradi in seinem Buch "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung" die Natur durch sich wirken

Kolumne von Christian Jooß-Bernau

Das Eigenartigste war dieses wachshäutige Baby im Taufkleid. Dennoch dauerte es eine Weile, bis ich erkannte, was mich in Portimão irritierte. In den Schaufenstern standen fast ausnahmslos Puppen aus lang vergangenen Jahrzehnten und blickten mit kalten Augen ins Frühjahr 2019. Beim Frühstück auf der Terrasse unseres Häuschens in Lagos fixierte eine große Möwe mit Saurierblick unsere Wurst. Wir starrten zurück. In der Abenddämmerung auf der Dachterrasse ahnte ich, dass diese Stadt nicht den Menschen gehört, sondern den Vögeln, für die das Treiben der Menschen nur eine kleine Irritation ihrer urzeitlichen Existenz ist, die so autark und rätselhaft ist, wie die Schaufensterpuppen in Portimão. Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung heißt das bei Kunstmann erschienene, leinengebundene Buch von Arnulf Conradi, in dem es nur am Rande um Biologie, eher um die Kunst der Betrachtung geht, das Glück des Naturbegreifens, das nicht das gleiche ist, wie rationales Verstehen, weil ihm auch ästhetischer Genuss eigen ist. "Nur ein leerer Spiegel kann die Schönheit der Natur wiedergeben", heißt es über die Haiku-Kunst Bashōs. So lässt auch Conradi, ehemals Programmgeschäftsführer der Fischer-Verlage und Verleger des selbstgegründeten Berlin Verlags, die Natur durch sich wirken, sieht Albatrosse gleiten und die Küken der Lummen von den Klippen springen und macht Lust, sich auf eine Bank zu setzen und der Amsel zuzuhören, die für manche noch schöner singt, als die Nachtigall.

Das Leben, reflektiert im leeren Spiegel eines Songs, hört man auf dem neuen Album "Inferno" von Robert Forster, der am 9. Mai, 21 Uhr im Hansa 39 spielt. Ehemals Mitglied der Go-Betweens, ist Forster nun ein Solokünstler mit der Eleganz eines Dandys. "One Bird In The Sky" heißt der letzte Song, wobei der Vogel hier einzig im Titel aufscheint, als Chiffre für den bedingungslosen Moment: "Eat only what I eat, breathe only what I breathe, and then leave." Ein berührendes Ende ohne Sentimentalität. Mächtig bleibt die Erinnerung, wie die an den heißen Sommer in Brisbane im Titelsong mit Velvet-Underground-Beat, wo sich der Jungle schon bis zur Türe vorgearbeitet hat und man die Rufe der Vögel nicht mehr ignorieren kann. Das Archaische hat den Schutzraum der Zivilisation längst perforiert.

Es fällt nicht auf den ersten Blick auf, betrachtet man Jon Spencers Bild auf dem neuen Album "Spencer Sings The Hits", aber seine rechte Hand, mit der er im Begriff ist, seine Gitarre aufzuschlitzen, ist die grüne Klaue einer Echse. Ohne Blues Explosion, dafür mit The Hitmakers, kommt Spencer am 13. Mai, 20 Uhr, in die Kranhalle. Sein Album "Orange" war 1994 für mich sehr wichtig. Die neue Platte winkt aus der Vergangenheit, die nicht endet, solange Spencer, seine Blues'n'Roll-Gewalt zeitlos cool durch den Verzerrer haut. Philip Bradatsch, 4. Mai, 20 Uhr im Café Luitpold und 16. Mai, 20 Uhr im Stemmerhof, zeigt, dass der Sound von gestern in die nächste Generation weitergereicht wird, "Ghost On A String" ist sein aktuelles Album. Die fahrenden Sänger, Folkies und Hobos eines versunkenen Amerikas erwachen bei Bradatsch zum Leben, so wie nachts die Schaufensterpuppen in Portimão.