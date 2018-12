5. Dezember 2018, 19:00 Uhr Vorschlag-Hammer Den Stecker ziehen

Kolumne von Oliver Hochkeppel

Heute bin ich mal Verräter, Nestbeschmutzer und Defätist zugleich. Unsere Redaktion, das bleibt unter uns, plant nämlich irgendetwas über "Gaming" und "Gamer". Daran werde ich mich bestimmt nicht beteiligen. Denn da kann der Film Fernseh Fonds Bayern (FFF) noch so viel Geld in dieses Segment pumpen, um "Storytelling" und "Visual Design" zu pimpen, Kultur wird für mich noch lange nicht daraus. Ich bin bestimmt kein Kulturpessimist, der bei einem neuen, womöglich avantgardistischen Trend immer gleich "Untergang des Abendlandes" schreit, aber wer zwei junge Smartphone-Zombies zu Hause hat, der weiß um das Sucht-, Zeitvernichtungs- und Ruhigstellungspotenzial der Computerspielerei.

Im Lexikon steht unter Kultur: "Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung". Computerspiele zum Ausdruck menschlicher Höherentwicklung zu rechnen, widerstrebt mir kräftig. Das lateinische Wort cultura bedeutet ja Anbau. Beim Gamen geht es aber zumeist ums Gegenteil, ums Niedermachen und Egoshooting. Ein Computerspiel, das Muße, Kontemplation oder wirklich kreative Beschäftigung bietet, muss man mir erst noch zeigen.

So werde ich in der kommenden staden Zeit - wahrscheinlich wieder vergeblich - versuchen, meine zwei Gamer im Haus zu echten kulturellen Erlebnissen zu locken. Es gibt ja genug helle Köpfe, die einfach nur spielen wollen, aber das absolut im Rahmen des Kulturbegriffs. Zum Beispiel der, ja wie nennt man das, was er macht: sagen wir Fußball-Kolumnist Arnd Zeigler, der am 19. im Freiheiz "Dahin, wo es wehtut!" geht. Oder der wohl musikalischste aller potenziellen Weihnachtsmänner André Hartmann, der am 26. im Hofspielhauses etwas verspätet ausruft: "Und morgen kommt der Hartmann". Schon am 17. zündet der ebenso böse wie emphatische Jess Jochimsen in der Lach- und Schießgeselllschaft "Vier Kerzen für ein Halleluja" an. Und am 18. erzählen im Schlachthof die mimischen Multitalente Liesl Weapon und Andreas Bittl "A Weihnachtsgschicht" der besonderen Art. Zauberhafte Spielereien sind die Tricks von Alexander Krist, der zu seinem Zehnjährigen im eigenen Zauber-Theater (Unterer Anger 3) ein Sonderprogramm spielt (25. bis 27. ). Spielerisch mit dem Kampf der Geschlechter gehen Faltsch Wagoni in ihrem Programm "Auf in den Kampf, Amore!" um (Pasinger Fabrik, 28. und 31.). Und auch musikalisch sind jede Menge spielfreudige Virtuosen unterwegs. Ich habe mir zum Beispiel den Auftritt der ehemals Münchner Sängerin Johanna Schneider in der Unterfahrt am 27. vorgemerkt, die jetzt in Essen lebt, aber ihr güldenes Organ jetzt wieder mal mit den alten Buddies Tizian Jost, Andreas Kurz und Bastian Jütte erklingen lässt. Also bitte: weg von den Bildschirmen, Konsolen und virtuellen Welten, raus ins echte Kulturleben.