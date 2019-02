5. Februar 2019, 18:52 Uhr Vorschlag-Hammer Daunenhafte Leichtigkeit

Vor kurzem habe ich über Gewichtsdecken gelesen, die gegen Schlaflosigkeit eingesetzt werden. Dabei erinnerte ich mich an das Plumeau meiner Großmutter, das nicht Frau-Holle-leicht ihr Bett bedeckte, sondern Entenfedernschwer wie ein aufgeblähtes Monster auf ihr lag. Vermutlich hatte sie deshalb einen so tiefen Schlaf

Kolumne von Evelyn Vogel

Die dicke weiße Schneedecke, die sich am Wochenende über die Landschaft legte, löste eine Reihe sensorisch-emotionaler Vorstellungen in mir aus. Das lag zum Teil wohl auch daran, dass ich gerade über Gewichtsdecken gelesen hatte, die gegen Schlaflosigkeit eingesetzt werden. Dabei erinnerte ich mich an das Plumeau meiner Großmutter, das nicht Frau-Holle-leicht ihr Bett bedeckte, sondern Entenfedern-schwer wie ein aufgeblähtes Monster auf ihr lag. Vermutlich hatte sie deshalb einen so tiefen Schlaf. Die Schneehauben auf den Büschen in meinem Garten wirkten hingegen so daunenhaft leicht und einladend auf mich, dass mir die Vorstellung gefiel, mich - schneesicher eingepackt - darunter zu kuscheln und den Eichhörnchen zuzugucken, die durch den Garten tobten.

Während dies eine stille und eher meditative Angelegenheit gewesen wäre, erwarte ich bei den atmenden Wülsten von Eva Fàbregas im Kunstverein (ab 9. Februar) neben dem sensorischen Erlebnis auch einen akustischen Angriff aufs Trommelfell. Denn hinter den Dingern verbirgt sich eine Mehrkanal-Soundinstallation, für die die jamaikanischen Elektro-Produzenten Equiknoxx einen Soundtrack beigesteuert haben. Die akustisch-taktile Synästhesie der Ausstellung Those things that your fingers can tell soll direkte somatische Effekte auslösen. Ob sich die eher in Form von Gänsehaut oder einem tiefen Wummern in der Magengrube äußern, wird sich zeigen. Touch heißt zwar die Ausstellung von Kiki Smith in der Pinakothek der Moderne (ab 14. Februar), aber vermutlich wird es dabei weder emotional noch somatisch zugehen. Wobei die Graphische Sammlung allen Grund hat, zumindest gerührt zu sein, denn die amerikanische Künstlerin hat dem Museum ihr gesamtes druckgrafisches Werk gestiftet.

Kunst nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Anfassen, sind die Schmuckstücke, die die Vertreter des sogenannten Autorenschmucks alljährlich während der Schmuckwoche im März in München präsentieren. Diese wirft schon jetzt ihre Schatten voraus mit The One Woman Group Exhibition von Karen Pontoppidan in der Villa Stuck (ab 14. Februar). Die Akademieprofessorin Pontoppidan wird dann auch im März die Schmuckschau in der Pinakothek der Moderne kuratieren. Ein besonderes somatisches Erlebnis verspricht der Lichterregen AIS³ zu werden, den ein Sonderforschungsbereich der TU München zusammen mit dem Komponisten und Konzeptkünstler Tim Otto Roth in der Reaktorhalle realisiert (9./10. Februar). Die Impulse dieses Klangraums aus 444 hängenden und leuchtenden Lautsprechern gehen auf Messdaten aus dem Eis der Antarktis zurück. Eine weiße Decke, die zwar immer mehr schrumpft, aber so groß und mächtig ist, dass ich mir gewiss nicht vorstellen möchte, wie es wäre darunterzuliegen.