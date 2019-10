Gabriele Pfennigsdorf hört auf! Oh nein, das ist ein Elend. Und das nicht nur, weil mit ihr das herzlichste Lachen des deutschen Films in den Ruhestand geht, sondern auch eine ungeheuere menschliche wie fachliche Kompetenz. Jetzt sagt der geneigte Leser womöglich, "Pfennigsdorf? Nie gehört." Und er hat recht. Wer nicht Teil der Filmbranche ist, dürfte den Namen kaum je gelesen haben. Bayerns Filmemacher hingegen verdanken ihr viel, und damit, auf kleinem Umweg sozusagen, auch die deutschen Kinogänger. Denn als "Grande Dame der Filmförderung", wie ihre letzte Chefin sie nun nannte, hat Gabriele Pfennigsdorf deutsches und bayerisches Filmschaffen gefördert wie nur wenige. Und eben nicht nur mit Geld. Sondern auch mit viel Liebe zu schusseligen, vom Writers Block und sonstigen Durchhängern gepeinigten Künstlerseelen und einer gehörigen Portion gesundem Menschenverstand. Immer im Hintergrund - versteht sich fast von selbst -, von der zweiten Reihe aus, hinter Männern (und später auch Frauen), die ihre Arbeit besser machen konnten, weil sie Pfennigsdorf als Stellvertreterin oder Assistentin hatten.

Um am besten zu ermessen, was sie geleistet hat, sei an dieser Stelle zu fröhlichen Binge-Watching-Tagen geraten. Ob man dafür tief in sein DVD-Regal fasst oder lieber Streaming-Dienste bemüht, ist jedem freigestellt. Anfangen muss man aber auf alle Fälle mit Berlin Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder, Das Boot von Wolfgang Petersen und Schtonk! von Helmut Dietl. Diese Projekte begleitete Gabriele Pfennigsdorf als persönliche Assistentin des Geschäftsführers und Produzenten der Bavaria Film, Günter Rohrbach. Da war die gebürtige Münchnerin Mitte zwanzig und so schön, dass man eigentlich gar nicht verstehen kann, warum sie nicht den Weg vor die Kamera einschlug.

Stattdessen wechselte sie 1988 zu Eberhard Hauff, der damals die Münchner Filmwochen leitete. 1992 wurde sie selbst Leiterin des vom Freistaat Bayern neu initiierten Filmzentrums Geiselgasteig. Den Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) beriet sie von dessen Gründung an. 2001 wechselte sie unter dem damaligen Geschäftsführer Klaus Schaefer ganz dorthin als Stellvertreterin. Über ihren Tisch - und über den von Nikolaus Prediger, er ist der Förderreferent für Filmproduktionen von drei Millionen Euro Budget an aufwärts, und geht ebenfalls bald in den Ruhestand - ist beinahe alles gelaufen, was im vergangenen Vierteljahrhundert Kino "made in Bayern" ausmacht: Oscar-Gewinner wie Das Leben der Anderen, Nirgendwo in Afrika, Queiro ser, feine Arthouse-Ware wie Hierankl, Picco und Poll und Kassenschlager wie Das Parfum, Der Schuh des Manitu, Vincent will Meer. Wer danach noch mehr sehen will, der verlässt sein Sofa und geht weiter ins Kino. Dort ist gerade ganz frisch Eine ganz heiße Nummer 2.0 angelaufen. Der ist lustig und ebenfalls vom FFF Bayern gefördert, wenn auch keine ernstzunehmende Karriereempfehlung 2.0.