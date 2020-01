Die Liebe geht ja bekanntermaßen durch den Magen. Aber auch mit der Kunst scheint es sich auf die eine oder andere Art und Weise so zu verhalten. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls gewinnen, wenn man Matthias Mühling, Direktor der städtischen Galerie im Lenbachhaus, bei seiner Vorstellung des Jahresprogramms zuhörte. Denn um das Gemälde "Mädchen mit Kleinkind" von Maria Marc aus dem Besitz der Familie Marc zu erwerben, habe es nicht nur zahlreiche Besuche und gute Worte gebraucht, so erzählte er. Man habe während der Verhandlungen auch "viele Frikadellen" essen müssen, was man aber sehr gerne getan habe. Ob der Qualität der Kunst oder der der Frikadellen wegen, erläuterte Mühling nicht. Und ob's mit Fleischpflanzerl - oder Fleischpflanzerln - schneller gegangen wäre, entzieht sich auch der Kenntnis der Öffentlichkeit, da Direktor Mühling dazu keine Stellung nahm.

Und dann gab es noch einen zweiten aktuellen Hinweis auf die Bedeutung des Magens im Zusammenhang mit Kunstgenuss. Und der kam von Münchens Kulturreferenten Anton Biebl, der erstmals die Jahrespressekonferenz des Museums eröffnete und dabei zwei neue Vermittlungsformate vorstellte. Eines davon nennt sich "Salon Franz". Es ist - ganz im Sinne der Kunstarealidee - in Zusammenarbeit mit der Neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne und dem Ägyptischen Museum entstanden, richtet sich an Senioren und bietet im Anschluss an eine 30-minütige Führung ein Salongespräch mit "Kaffee und Keksen" an, bei dem ernsthaft über das Gesehene diskutiert werden soll, wie Mühling später anfügte. Auch hier wurde nicht näher auf Konsistenz und Qualität des Gebäcks eingegangen. Aber wie wäre es mit Mürbeteig?

Bevor wir nun aber in weitere valentineske Betrachtungen abgleiten, kommen wir zu den wirklich wichtigen Neuigkeiten im Lenbachhaus. Im vergangenen Jahr konnte das Lenbachhaus ähnlich wie in den Jahren zuvor knapp 270 000 Besucher verzeichnen. 387 Vermittlungsveranstaltungen trugen ihren Teil dazu bei. Bis zum 16. Januar besuchten allein die seit Ende Oktober gezeigten "Lebensmenschen" im Kunstbau 100 000 Besucher. Weshalb die Ausstellung in den letzten drei Wochen - sie endet am 16. Februar - bis 20 Uhr geöffnet bleiben wird. Und nicht nur beim Publikum kommen die Präsentationen des Lenbachhauses gut an. Von Fachkritikern wurden die beiden Ausstellungen "Body Check" und "Senga Nengudi" auf die vorderen Plätze einer Rankingliste gehoben.

Neben der Vermittlung vor Ort - unter anderem gibt es das neue Format "Museums Signers" in Gebärdensprache - wird auch die virtuelle Vermittlung und Weitergabe immer wichtiger, wie Biebl betonte. Um die Teilhabe über den digitalen Raum voranzutreiben, wurden neue Partnerschaften vereinbart. Dadurch sollen neue Inhalte erschlossen und an europäische Institutionen weitergegeben werden. Auch hat das Lenbachhaus seine Website überarbeitet.

Dort findet man nicht nur das bereits gut funktionierende Online-Ticket-System. Dort kann man nun noch detaillierter die Sammlungen erkunden und sich über Restaurierungsmaßnahmen und Provenienzforschung informieren. Stolz ist man bei der Stadt und im Museum auch, dass alle Rechte für die Abbildung zeitgenössischer Werke geklärt wurden, so dass das Lenbachhaus im Gegensatz zu vielen anderen zeitgenössischen Sammlungen auf der Website alle Werke abbilden kann. Das ist tatsächlich längst nicht bei allen Museen der Fall. Beispielsweise taucht auf der Website der Staatsgemäldesammlungen dort, wo es um urheberrechtlich geschützte Werke geht, noch immer ein grauer Platzhalter auf.

An neuen Ausstellungen sind in diesem Jahr im Lenbachhaus zu sehen: "Radio Aktivität" über "Kollektive mit Sendungsbewusstsein", ausgehend von Bertolt Brechts Radiotheorie. Außerdem gibt es zwei Einzelausstellungen: von der Lassnig-Preisträgerin Sheela Gowda und von Michaela Eichwald. Mit "Hurricanes and Other Catastrophes" wird Gegenwartskunst aus dem Lenbachhaus und der KiCo Stiftung vorgestellt, und bei der Präsentation "Unter freiem Himmel" sind die Besucher unterwegs mit Münter und Kandinsky. Populär wird's, wenn eine Installation von Jeppe Hein auf dem Vorplatz für sommerlichen Spaß sorgt. Und mit dem Elektroduo Mouse on Mars will man an den Erfolg von Kraftwerk im Kunstbau anknüpfen.