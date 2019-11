"Ich bin nicht so der Happy-End-Typ"

Unter den vielen Erfolgsgeschichten im österreichischen Gegenwartspop ist seine die ungewöhnlichste: Voodoo Jürgens, in Tulln aufgewachsen und seit der Jahrtausendwende in Wien daheim, hatte ein Leben zwischen Bohemien und Tunichtgut hinter sich, als 2016 bei einem kleinen Label sein Album "Ansa Woar" erschienen und direkt auf Platz eins in die Verkaufshitparade eingestiegen ist.