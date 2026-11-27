Ein populistischer Monolog aus „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ sorgt auch bei der Inszenierung am Münchner Volkstheater für lautstarke Proteste, Zuschauer verlassen den Saal. Verteidigt man so die Demokratie?

Es ist ein nicht nur für die eher bequeme Theaterstadt München bemerkenswerter Vorgang: Da buhen Menschen lautstark im Zuschauerraum, Papierkugeln fliegen auf die Bühne, immer mehr Menschen verlassen schimpfend den Saal. Eine Frau versucht, eine Aktion zu orchestrieren: „Wenn wir jetzt alle ganz laut zu klatschen anfangen, muss er aufhören.“