14. Juni 2019, 19:44 Uhr Volksbühne Berlin "Ich mache kein Theater für zehn Leute"

Der Regisseur René Pollesch wird Intendant der umkämpften Berliner Volksbühne. Im Gespräch erklärt er, was seine Pläne sind und warum die Übernahme das keine Sorge bereitet.

Interview von Peter Laudenbach

Einen Tag nach seiner Ernennung zum Intendanten der Berliner Volksbühne sitzt René Pollesch bestens gelaunt im Prater-Biergarten in Prenzlauer Berg. So grundentspannt und optimistisch dürfte selten ein Berliner Intendant gestartet sein - erst recht nicht an einem so riskanten Haus wie der Volksbühne. Pollesch prägte es in der Ära von Langzeitintendant Frank Castorf als Regisseur mit. Als Castorfs Nachfolger Chris Dercon nach einem Jahr scheiterte, wurde Polleschs Name von vielen ins Spiel gebracht. Nun kehrt er tatsächlich zurück. Im Interview ...