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Volksbühne BerlinKulturkampf im Wasser

Lesezeit: 4 Min.

Daddy Cool? Intendant Matthias Lilienthal geht baden in seinem öffentlichen Schwimmbecken vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
Daddy Cool? Intendant Matthias Lilienthal geht baden in seinem öffentlichen Schwimmbecken vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Soeren Stache/dpa

Die Einschüchterungsmaschine: AfD und rechte Medien inszenieren einen Skandal um das Pop-up-Freibad der Berliner Volksbühne.

Von Peter Laudenbach

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Und das soll der Tatort eines mittelschweren kulturpolitischen Erdbebens sein? Am Samstag tummeln sich bei tropischen 35 Grad lauter entspannte, fröhliche Menschen im kalten Wasser des Mini-Freibads vor der Berliner Volksbühne. Großeltern mit ihren Enkeln, vor Vergnügen quiekende Kinder, mittelalte Herren mit schütter werdendem Haupthaar und gemütlichem Bauchansatz, durchtrainiertes Jungvolk. Im kleinen, 1,30 Meter flachen Becken wird eher geplanscht als zügig geschwommen, aber das ist bei der Hitze genau das Richtige.

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