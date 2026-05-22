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Terrorgefahr„Ich habe auf die Professionalität der Polizei vertraut“

Lesezeit: 6 Min.

Volker Beck, hier im vergangenen Mai vor Schloß Bellvue, saß von 1994 bis 2017 für die Grünen im Bundestag.
Volker Beck, hier im vergangenen Mai vor Schloß Bellvue, saß von 1994 bis 2017 für die Grünen im Bundestag. Bernd Elmenthaler/IMAGO

Der Grünen-Politiker Volker Beck und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, waren konkrete Ziele eines von Iran geplanten Mordanschlags. Ein Gespräch über die Bedrohung für Deutschland, für die Juden. Und für ihn persönlich.

Interview von Peter Laudenbach

Die aktuell bekannt gewordenen konkreten Mordpläne gegen Volker Beck und Josef Schuster sind nach den Anschlägen auf israelische Restaurants, der Absage von Festivals, den Bedrohungen gegen Juden und Israelis eine weitere Eskalation des Antisemitismus in Deutschland. Im Zoom-Gespräch mit der SZ berichtet Volker Beck, dass er seit Jahrzehnten mit ähnlichen Drohungen lebt und weshalb er von dem auch in der Linken grassierenden Antisemitismus entsetzt, aber kaum überrascht ist.

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Preisverdächtig: Sandra Hüller und Hanns Zischler zeigen in Cannes ihr bewegendes Drama „Vaterland“. Es handelt von Thomas Manns Reise durchs zerbombte Nachkriegsdeutschland und der Frage, ob das Land der KZs je wieder Heimat sein kann.

SZ PlusVon David Steinitz

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