Der Grünen-Politiker Volker Beck und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, waren konkrete Ziele eines von Iran geplanten Mordanschlags. Ein Gespräch über die Bedrohung für Deutschland, für die Juden. Und für ihn persönlich.

Die aktuell bekannt gewordenen konkreten Mordpläne gegen Volker Beck und Josef Schuster sind nach den Anschlägen auf israelische Restaurants, der Absage von Festivals, den Bedrohungen gegen Juden und Israelis eine weitere Eskalation des Antisemitismus in Deutschland. Im Zoom-Gespräch mit der SZ berichtet Volker Beck, dass er seit Jahrzehnten mit ähnlichen Drohungen lebt und weshalb er von dem auch in der Linken grassierenden Antisemitismus entsetzt, aber kaum überrascht ist.