"Beyoncé, ich will ein Laminat von dir." Wer das Premiumticket "Pure/Honey on Stage Risers Front Row Experience" kauft, sitzt in der ersten Reihe, hat eine eigene Bar, ein eigenes Klo und darf über das "offizielle Renaissance World Tour-VIP-Laminat" laufen.

Von Marlene Knobloch

Ein grauer Maitag in der grauen Rosa-Luxemburg-Straße, unterwegs zur halbleeren Volksbühne, da stolpere ich in junge, glückliche, bunt gekleidete Menschen. Sie warten in einer Schlange, sicher dreißig Meter lang, Sneaker an Sneaker, Display-gezähmt geduldig. Ab und zu ein aufgeregtes Jauchzen, Selfies, Blicke auf die raschelnden Taschen, die da vorne aus der Ladentür schweben. So, 'tschuldigung, was gibt's denn hier?