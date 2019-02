24. Februar 2019, 18:27 Uhr Villa Stuck Neue Reihe: Philosophisches Forum

Einmal im Monat bietet die Villa Stuck künftig ein Forum für philosophische Gespräche an. Während des "Friday Late" findet von 1. März an eine vom Philosophen Paulus Kaufmann moderierte Diskussion über philosophische Themen statt. Dabei geht es nicht um die Vermittlung von philosophiegeschichtlichem Wissen, sondern um die eigene und zugleich gemeinsame Reflexion, ein Nachdenken mit offenem Ende also, in Gemeinschaft mit anderen. Als Vorbild dient der Athener Marktplatz, auf dem Sokrates die Bürger zum Gespräch anregte, sich aber nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden gab, sondern zum Weiterdenken antrieb. Am Freitag, 1. März, geht es um Spießer, am 3. Mai steht die Kindheit im Mittelpunkt, am 5. Juli das Mitleid. Beginn ist um 19 Uhr. Während der Abendöffnung von 18 bis 22 Uhr ist der Eintritt für Besucher frei.