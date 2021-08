"Wir versuchen unbewusst, unsere Vergangenheit so zu formen, dass wir uns in der Gegenwart wohl und sicher fühlen können": der Schauspieler und Regisseur Viggo Mortensen.

Wie ist es, die eigene Mutter oder den eigenen Vater beim Sterben zu begleiten? Viggo Mortensen hat seine Eltern gepflegt, die beide an Demenz erkrankt waren. Seine Erfahrungen hat er in seinem Regiedebüt verarbeitet.

Interview von Anke Sterneborg

Der Amerikaner Viggo Mortensen wurde als Schauspieler durch die "Herr der Ringe"-Filme zum Star. Mit 62 gibt er jetzt sein Debüt als Regisseur mit dem Demenzdrama "Falling" (Kinostart am 12. August). Aus der Werbereise für den Film hat der gebürtige New Yorker eine Abenteuerreise gemacht: Er fuhr im Wohnwagen durch Europa, allein. In einem riesigen Konferenzraum im Berliner Hotel du Rome erscheint er bei weit geöffneten Fenstern zum Interview, natürlich mit Maske.