Den Kunstförderpreis 2019 in der Sparte "Darstellende Kunst" erhalten die Schauspieler Isabel Kott und Nils Strunk sowie die Opernsängerinnen Mirjam Mesak und Sara-Maria Saalmann. Kunstminister Bernd Sibler lobte Authentizität und Leidenschaft der Nachwuchstalente; ihr Spiel verzaubere Abend für Abend das Theaterpublikum. Kott ist freie Schauspielerin und Sprecherin, Strunk war unter anderen in Martin Kušejs "Don Karlos" zu sehen. Mesak ist Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper, Saalmann ist Ensemblemitglied am Theater Regensburg. Die Preise sind mit je 6000 Euro dotiert, die Verleihung ist am 19. November im Cuvilliéstheater.