19. November 2018, 18:42 Uhr Vier Kategorien Popkulturpreise vergeben

Der Live-Musikclub "Bogaloo" im niederbayerischen Pfarrkirchen erhält den Bayerischen Popkulturpreis in der Kategorie "Bester Club". Das "Bogaloo" sei seit 20 Jahren eine Anlaufstelle für sämtliche Jugend- und Pop-Subkulturen im Rottal und schaffe es, ein Großstadtprogramm im ländlichen Raum zu bieten, heißt es in der Begründung der Jury. Den Preis in der Kategorie "Nachhaltigkeit" erhält das Augsburger Modular-Festival, das es seit zehn Jahren gibt. Zum "innovativsten Projekt" wurde der Verein Wanderbühne, der im Ballungsraum Nürnberg, Fürth und Erlangen agiert. Den Preis in der Kategorie "Inklusion" erhalten die Initiatoren von "Plug in Beats" im Münchner Feierwerk, das geflüchteten Menschen ein Forum bietet. Die Popkulturpreise sind mit jeweils 2000 Euro dotiert.