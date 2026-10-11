Großer Publikumsandrang und viel Harmonie trotz fragwürdiger kulinarischer Versorgungslage – sieht man mal vom Konflikt zwischen Anspruch und Kommerz ab: So war die diesjährige Frankfurter Buchmesse.

Jetzt hat es sich schon zum 78. Mal ausgewuselt, ausgeblättert, ausgelesen, ausgefeiert. Die Frankfurter Buchmesse ist gerade mal zwölf Jahre jünger als ihr diesjähriger Stargast Wolf Biermann. Altersmilde wirkte sie in diesem Jahr. Vielleicht sogar leicht altersmüde. Große politische Konflikte wurden auf ihren Bühnen höchstens innerhalb des Gastlandes Tschechien ausgetragen, das sich nicht von der geografischen Falschinformation des PR-Slogans abschrecken ließ, es sei „ein Land an der Küste“.