Von Kathleen Hildebrand

Als Vicky Krieps 2017 die große, internationale Bühne betrat, geschah das mit einem Stolpern. In "Der seidene Faden" von Paul Thomas Anderson spielte sie eine Kellnerin in einem Hotel, jung, rotwangig, frisch stößt sie da mit einer Kollegin zusammen, kichert, guckt schüchtern zum Gast am Fenster hinüber, dessen nicht enden wollende Bestellung sie gleich aufnehmen wird. Der berühmte Ballkleidschneider Reynolds Woodcock, gespielt von Daniel Day-Lewis, verliebt sich sofort in sie und nimmt sie mit nach London, in seine glamouröse Welt. Man denkt: Sie hat keine Chance. Nicht gegen diese weltmännische Übernahme. Bald wird er ihrer überdrüssig werden, so wie er es, das hat man schon gesehen in den ersten Szenen, seiner jungen schönen Geliebten immer irgendwann wird.