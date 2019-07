19. Juli 2019, 18:54 Uhr Vertragsverlängerung Ivan Repusic bleibt Münchner

Der Kroate Ivan Repusic wird bis 2023 Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters bleiben. Repusic leitet das Orchester seit 2017, seine Dirigentenkarriere begann 2002 am kroatischen Nationaltheater in Split. Er war Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover und ist erster Gastdirigent an der Deutschen Oper in Berlin sowie Chef des Kammerorchesters Zadar.