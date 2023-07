Die italienische Schriftstellerin Veronica Raimo versucht es in ihrem Roman "Nichts davon ist wahr" mit Humor.

Von Maike Albath

Die Erzählerin in Veronica Raimos Roman "Nichts davon ist wahr" klingt ein bisschen wie eine dieser amerikanischen Stand-up-Comedians, dabei ist sie durch und durch italienisch. Dauernd setzt sie sich selbst in ein schlechtes Licht, nie will sie eine gute Figur machen, sondern immer eine möglichst schlechte. Das ist ungewöhnlich für eine Kultur, die von Mädchen und Frauen maximale Schönheit und Gefälligkeit fordert.