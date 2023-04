Der Betrachter ist im Bilde: Gäste der Vermeer-Ausstellung in Amsterdam beim Kunstgenuss.

Von Willi Winkler

Wer es kaum erwarten kann, endlich ganz nach vorn zu gelangen und der "Ansicht von Delft" tatsächlich ansichtig zu werden, den Blick in aller Ruhe schweifen zu lassen über die ziegelroten Häuser links, die "Oude Kerk" zu finden und das Gewitterlicht auf dem Turm der "Nieuwe Kerk", und wieder einmal und wieder vergeblich nach dem "kleinen gelben Mauerstück" zu suchen, das Marcel Proust auf diesem "schönsten Gemälde der Welt" entdeckt haben will, dem platzt unweigerlich der Handyist in die Kunstandacht.