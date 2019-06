13. Juni 2019, 18:30 Uhr Verleihung Einladung für SZ-Leser zum Riehl-Heyse-Preis

Herbert Riehl-Heyse war Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, als Autor und Freund Vorbild für viele Kollegen und hoch geschätzt bei den Lesern. Im Andenken an sein Lebenswerk verleiht die SZ den Herbert Riehl-Heyse Preis. Ausgezeichnet werden damit Autorinnen und Autoren eines außergewöhnlichen Essays, der in einer Zeitung oder Zeitschrift im deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden ist. In diesem Jahr erhält ihn Martin Staudinger vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. In seinem Artikel "In vier Schritten zur Alleinherrschaft" schreibt er unter anderem über die Politik von Jarosław Kaczyński, Viktor Orbán und Recep Tayyip Erdoğan. Die Verleihung findet am Dienstag, 25. Juni im Deutschen Museum statt. Die SZ lädt 20 Leser ein, dabei zu sein. Der Abend beginnt um 19 Uhr, Oberbürgermeister Dieter Reiter wird die Festrede halten. Wer teilnehmen möchte, meldet sich an über events@sz.de.