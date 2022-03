Anne-Frank-Buch:"Keinerlei seriösen Beweis"

Die niederländische Ausgabe von "The Betrayal of Anne Frank".

Von Jens-Christian Rabe

Der Verlag Ambo/Anthos zieht die niederländische Ausgabe des umstrittenen Anne-Frank-Buchs zurück. Nach harter Kritik von Experten teilt der Verlag mit: "Basierend auf dem Report haben wir entschieden, das Buch unverzüglich aus dem Handel zu nehmen." Die stationären Buchhandlungen würden gebeten, ihre Vorräte des zurückzuschicken. Zudem bat der Verlag erneut um Entschuldigung. Am Mittwochvormittag war "Het verraad van Anne Frank" über Amazon allerdings noch erhältlich.

In Amsterdam hatte am Dienstagabend ein sechsköpfiges niederländisches Forscherteam um den Historiker Bart Wallet, Professor für jüdische Geschichte an der University of Amsterdam, seine Überprüfung der Ermittlungen zum Verrat Anne Franks vorgestellt. Die Veranstaltung war nichts weniger als eine Demontage erster Klasse. Von der Arbeit des "Cold Case Teams", das der amerikanische Verlag mit den Recherchen zum Buch beauftragt hatte, blieb am Ende nichts mehr übrig.

Das Team um den niederländischen Dokumentarfilmer Thijs Bayens und den pensionierten FBI-Ermittler Vince Pankoke wollte mit modernsten Methoden das Rätsel gelöst haben, wer das Versteck von Anne Frank und ihrer Familie an die Nazis verraten hat. Mit "85- bis 87-prozentiger" Sicherheit, so Bayens und Pankoke, soll es der jüdische Notar Arnold van den Bergh gewesen sein. Für diese schwere Anschuldigung, so Bart Wallet am Dienstagabend, gäbe es jedoch schlicht "keinerlei seriösen Beweis".

Ein Vertreter der jüdischen Gemeinde forderte von Harper Collins, wo das Buch im Januar zunächst auf Englisch erschienen war, endlich auch die englische Ausgabe zurückzunehmen. Der amerikanische Großverlag antwortete bislang jedoch nicht darauf. Die deutsche Ausgabe des Buchs sollte unter dem Titel "Der Verrat an Anne Frank" ursprünglich am 20. März erscheinen. Im Februar hatte der deutsche Harper-Collins-Chef Jürgen Welte diesen Termin mit Verweis auf eine eingehende Prüfung des Manuskripts abgesagt, an einer Veröffentlichung aber festgehalten. Auch von Welte gibt es zu den aktuellen Entwicklungen bislang keine Stellungnahme, die Ankündigung der deutschen Ausgabe auf Amazon ist nicht mehr auffindbar.