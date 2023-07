Verkehrswende in Deutschland:1:0 für Walchensee

Verkehrswende in Deutschland

Fährt hier noch was? Auf dem Land ist das Auto oft das einzige Verkehrsmittel, das im Alltag noch funktioniert und (ebenfalls: noch) bezahlbar ist.

Eine bisher unveröffentlichte Studie der Bundesregierung will den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land mit Sinn und Form aufladen. Abgefahren.

Von Gerhard Matzig

Unter einem zartblauen Himmel, der wie frisch gebügelt aussieht, steigt man zum Herzogstand auf. Das ist ein mittelhoher Gipfel in den Hausbergen vor München. Dann geht es über den Steig rüber zum Heimgarten, es wird leicht dunstig, man steigt wieder ab zum Walchensee, es wird dunkel, und unten am Seeufer passiert zuverlässig das, was immer passiert, wenn man wandert: Es schüttet wie aus Eimern. Die Bushaltestelle der Linie 9608 wird zum Schutzraum vor schwallartigen Wassermassen.