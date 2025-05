Von Jörg Häntzschel

Der verhüllte Reichstag, das 1995 realisierte Riesenprojekt von Christo und Jeanne-Claude, lebt bis heute weiter. In den Erinnerungen von beseelten Berlin-Besuchern dieser heiteren Nachwendezeit. Und in Tausenden Arztpraxen und Anwaltskanzleien, in denen die lizensierten „Wrapped Reichstag“-Poster die Monet- und Picasso-Drucke verdrängt haben.