28. Mai 2019, 18:59 Uhr Historische Museum in Frankfurt 14 Arten des Vergessens

Erinnern kann nur, wer das meiste vergisst. Doch was bedeutet uns Erinnerung in Zeiten der totalen digitalen Speicherung und der Angst vor Alzheimer? Eine Ausstellung sucht Antworten.

Von Alex Rühle

Ein leerer Saal in Grosny. Nacheinander treten alte Menschen ein und setzen sich auf einen der in Reihen aufgestellten Stühle. Sie tragen traditionelle tschetschenische Kleidung, die meisten gehen am Stock, der jüngste von ihnen ist 72, einige sind über 100. Am Ende sitzen 119 Frauen und Männer da und blicken in Richtung der Kamera, ohne den Betrachter je direkt anzusehen. Sie alle eint, dass sie Zeitzeugen sind. Überlebende: 1944 hatte Stalin die Deportation aller Tschetschenen befohlen. 400 000 Menschen wurden ...