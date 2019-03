24. März 2019, 18:51 Uhr Veranstaltungstipp Hommage auf den Anarchisten Ret Marut

Wer war Ret Marut? In späteren Jahren erreichte er unter dem Namen B. Traven mit Romanen wie "Das Totenschiff" und "Der Schatz der Sierra Madre" ein Millionenpublikum. Weniger bekannt ist, dass der Schriftsteller zuvor als Ret Marut eine nicht unwichtige Rolle in der Münchner Räterepublik spielte. Er gab hier die anarchistische Zeitschrift "Der Ziegelbrenner" heraus; nach der Niederschlagung der Revolution gelang ihm die Flucht nach Mexiko. Just an seinem 50. Todestag widmen der Schauspieler Franz Josef Strohmeier und die Musikerin Maria Hafner ihm nun einen Abend unter dem Titel "Ter Traum des Ret Marut" (Dienstag, 26. März, 19 Uhr, Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, Eintritt frei).