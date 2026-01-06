Wer die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA gelesen hat, war vielleicht weniger überrumpelt von Donald Trumps Coup in Venezuela. Denn in dem Papier war Anfang Dezember ganz offen die Rede von der Rückkehr der „Monroe-Doktrin“, der verrufenen „Hinterhof“-Politik der USA in Lateinamerika. Der Hamburger Politikwissenschaftler Bernd Greiner sortiert im Interview die Kontinuitäten und Brüche der Lateinamerika-Politik.
Venezuela„Es ist der nackte imperiale Anspruch“
Lesezeit: 6 Min.
Die „Monroe-Doktrin“ sollte den US-Amerikanern einst das Recht auf die ganze westliche Hemisphäre sichern. Der Politikwissenschaftler Bernd Greiner erklärt, was der Angriff auf Venezuela damit zu tun hat und warum man von einer „Donroe-Doktrin“ Trumps sprechen kann.
Interview von Sonja Zekri
Venezuela:Vergesst die Welt von gestern
Was war das in Venezuela, ein Coup, ein Staatsstreich? Sicher ist, dass die US-Militäraktion gegen Diktator Maduro ein Bruch mit der Weltordnung ist, ein Rückfall in Zeiten von Kolonialismus und Imperialismus. Und jetzt?
