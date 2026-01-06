Wer die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA gelesen hat, war vielleicht weniger überrumpelt von Donald Trumps Coup in Venezuela. Denn in dem Papier war Anfang Dezember ganz offen die Rede von der Rückkehr der „Monroe-Doktrin“, der verrufenen „Hinterhof“-Politik der USA in Lateinamerika. Der Hamburger Politikwissenschaftler Bernd Greiner sortiert im Interview die Kontinuitäten und Brüche der Lateinamerika-Politik.