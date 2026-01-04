Wochenlang war die Aufrüstung der USA nur ein Hintergrundrauschen für viele Venezolanerinnen und Venezolaner. Analysten beschäftigten sich damit, oder Trump-Kristallkugelleser. Aber der Alltag der Menschen in Caracas, Maracaibo oder Bolívar drehte sich vor allem um Lebensmittelpreise und Inflation.
Angriff auf VenezuelaDer Schock sitzt tief
Lesezeit: 3 Min.
Einen größeren Angriff als den der USA hat Venezuela noch nie erlebt. Die krisenerprobte Bevölkerung muss jetzt in noch größerem Chaos weitermachen. Ein Lagebericht.
Gastbeitrag von Anja Dargatz
Mit dem Angriff auf Venezuela will Donald Trump eine neue Weltordnung installieren. Die USA sollen im Wettstreit mit Russland und China das Sagen haben.
