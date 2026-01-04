Wochenlang war die Aufrüstung der USA nur ein Hintergrundrauschen für viele Venezolanerinnen und Venezolaner. Analysten beschäftigten sich damit, oder Trump-Kristallkugelleser. Aber der Alltag der Menschen in Caracas, Maracaibo oder Bolívar drehte sich vor allem um Lebensmittelpreise und Inflation.