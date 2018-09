25. September 2018, 21:21 Uhr Vanhove-Ausstellung in Hannover Mal Labyrinth, mal Betonmischer

Mit 67 Jahren stellt Gerd Vanhove zum ersten Mal in einem Museum aus. Die Geschichte einer Entdeckung.

Von Till Briegleb

Lässt sich in dieser Zeit hyperinflationärer Bildkultur, wo jede Staubmaus auf Instagram steht, wirklich noch eine echte Entdeckung in der Kunst machen? Ein Eigenbrötler, der rund 40 Jahren mitten in einer Großstadt an seinem eigensinnigen Werk gearbeitet hat, ohne dass es dem gierigen Kunstbetrieb im Geringsten aufgefallen wäre? Ein wahrer Outsider also, der heute 67 Jahre alt ist, nach einem Muskelversagen durch zu spät erkannte Diabetes im Rollstuhl sitzt, und vielleicht nur durch diesen bösen Zufall eine späte Chance angemessener ...