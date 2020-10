Von Jörg Häntzschel und Verena Mayer

Es war der 3. Oktober. Und weil es ein Feiertag war und das Berliner Pergamonmuseum nach langer Pause endlich wieder geöffnet hatte, schlenderten nicht wenige Besucher durch die Säle. Und nun holte einer von ihnen eine Ölflasche, ein Spray, was auch immer, heraus und bespritzte damit Kunstwerke. Nicht eines oder zwei, sondern Dutzende. Und derselbe - oder andere - Täter tat dies am selben Tag auch in den benachbarten Häusern der Museumsinsel, im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie. Und weder die Besucher noch das Wachpersonal bemerken etwas davon.