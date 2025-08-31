Vielleicht mal wieder ein Gründungsmythos. Gründungsmythen tragen die Menschen im Pop ja noch immer weit. Auch weit über die 80 hinaus und die Geschichte, die die Solo-Karriere dieses Sir George Ivan Morrison, genannt Van, mitbegründete, enthält sogar einen Zug, und das ist in diesem Metier ja nie schlecht.
Van Morrison zum 80.Die Fundamentalopposition
„Größter weißer Bluessänger“, ewiger Freigeist, Poet und epischer Grantler: Der ganz enorm störrische, sehr brillante Sänger Van Morrison wird 80.
Von Jakob Biazza
