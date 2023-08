Von Philipp Bovermann

Im Frühjahr 2021, als die Welt allmählich aus dem Corona-Winter herausfand, hatten die Menschen offensichtlich das Bedürfnis, in Kunst einzutauchen. In großen und kleineren Städten tauchten "immersive" Ausstellungen auf, in denen berühmte Gemälde raumfüllend an Wände, Decken und auf Böden projiziert wurden, mit Musik und manchmal auch mit Duft unterlegt. Vor allem die Werke sehr populärer Künstler - Frida Kahlo, Gustav Klimt, Claude Monet - verwandelten unterschiedliche Anbieter in Lichtinstallationen und verkauften nach eigenen Angaben Millionen Tickets. Besonders beliebt waren blumige Van-Gogh-Shows. Der Anbieter dieser "originalen" Show ist nun pleite. Ende Juli meldete Lighthouse Immersive in Delaware Konkurs an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.