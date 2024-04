Die Band "Vampire Weekend" gilt als verkopft und versnobt. Ihr neues Album "Only God Was Above Us" ist jedoch hinreißend.

Von Joachim Hentschel

Vielleicht schadet es nicht, eines am Anfang kurz festzustellen, bevor man in die ästhetischen Details geht: Das neue Album der Rockband Vampire Weekend, früher aus New York, jetzt offenbar aus Los Angeles, macht unglaublichen Spaß. Es glitzert und schallert an allen Ecken, an den Enden dudelt, lodert und rumpelt es fantastisch. Es besteht zu grob geschätzten 78 Prozent aus Ohrwürmern, was 2024 eine erstaunliche Quote ist.