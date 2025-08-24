Was sucht der bewusste Tourist auf Reisen? Welten, die noch nicht vom Tourismus verfälscht sind. Wie absurd das in Wahrheit ist, beschreibt Valentin Groebner in seinem Selbstversuch-Essay „Abgefahren. Reisen zum Vergnügen“.

Stefan Fischer

Wunderbare Kulturlandschaften, perfektes mildes Klima, die Küche und die Weine exzellent. Dazu eine einfache Anreise, praktisch keine Kriminalität – und, das Allerbeste: kaum andere Touristen. Für alle, die nicht gerade auf mediterrane Bettenburgen und überfüllte Strände stehen, ist das die Standardbeschreibung des perfekten Urlaubs. Genuss und Belohnung an einem authentischen Flecken Erde, ohne allzu viele der lästigen anderen, die dasselbe wollen.