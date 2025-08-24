Zum Hauptinhalt springen

ReisenUnterwegs im Paralleluniversum

Lesezeit: 2 Min.

In der „Diagonale der Leere“: Riesige Fahrradskulpturen auf dem Col d ’ Aubisque in den Pyrenäen, Frankreich.
In der „Diagonale der Leere“: Riesige Fahrradskulpturen auf dem Col dAubisque in den Pyrenäen, Frankreich. (Foto: alimdi / Arterra/IMAGO/imagebroker)

Was sucht der bewusste Tourist auf Reisen? Welten, die noch nicht vom Tourismus verfälscht sind. Wie absurd das in Wahrheit ist, beschreibt Valentin Groebner in seinem Selbstversuch-Essay „Abgefahren. Reisen zum Vergnügen“.

Stefan Fischer

Wunderbare Kulturlandschaften, perfektes mildes Klima, die Küche und die Weine exzellent. Dazu eine einfache Anreise, praktisch keine Kriminalität – und, das Allerbeste: kaum andere Touristen. Für alle, die nicht gerade auf mediterrane Bettenburgen und überfüllte Strände stehen, ist das die Standardbeschreibung des perfekten Urlaubs. Genuss und Belohnung an einem authentischen Flecken Erde, ohne allzu viele der lästigen anderen, die dasselbe wollen.

Sommer
:Summertime Sadness

Hat man als Kind nicht ganz andere Sommer erlebt? Schöner, freier, größer? Über einen Mythos, der seine stärkste Kraft entfaltet, wenn er gerade nicht da ist.

SZ PlusVon Kurt Kister

