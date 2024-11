„Vaiana 2“ im Kino:Genau der Film, den man gerade ansehen sollte

Disneys „Vaiana“ war ein walhaigroßer Welterfolg. Die Fortsetzung ist nicht ganz so perfekt – dafür umso zeitgemäßer.

Von Kathleen Hildebrand

Türkis glitzerndes Meer, eine Heldin, die gesund und kräftig aussieht statt spindeldürr wie die anderen Disney-Prinzessinnen, und Lieder, so mitreißend, dass man kurz vergessen konnte, was weltpolitisch gerade los war: Als „Vaiana“ 2016 in die Kinos kam, kurz nach der ersten Trump-Wahl, umfing einen dieser Animationsfilm wie perfekt temperiertes Schwimmwasser. Erfrischend, aber warm genug, um richtig schön lange darin herumplanschen zu wollen.