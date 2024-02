Gastbeitrag von Uwe Timm

Der Freund, Literaturwissenschaftler und Citoyen Ulrich Dittmann ist am 7. Februar tödlich verunglückt. Er hatte am Abend den von ihm mitbegründeten Oskar-Maria-Graf-Stammtisch in München besucht, sich nachts zurück in Seefeld noch an den Computer gesetzt, im digitalen Archiv der Exil-Zeitung Aufbau aus dem New York der Vierziger- und Fünfzigerjahre zum Thema Graf recherchiert und stürzte dann unglücklich. Ich, wir verlieren einen Menschen, der in seltenem Einklang die literaturwissenschaftliche Forschung mit der Lehrtätigkeit, einer großen gesellschaftlichen Neugier und dem politischen Engagement verband.