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DebatteWir wissen doch, was geschah

Lesezeit: 9 Min.

Uwe Timm, 86, zählt zu den prägenden Schriftstellern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Zuletzt erschien von ihm bei Kiepenheuer & Witsch das Sachbuch „Der Verrückte in den Dünen: Über Utopie und Literatur“.
Uwe Timm, 86, zählt zu den prägenden Schriftstellern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Zuletzt erschien von ihm bei Kiepenheuer & Witsch das Sachbuch „Der Verrückte in den Dünen: Über Utopie und Literatur“.
Gerhard Leber

Über 200 Jahre erkämpfte Deutschland sich ein demokratisches Grundgesetz – dann gab man es her, weil einige glaubten, die Regierung Hitler sei nur ein kurzer Spuk. Was ein Blick bis in die Zeit Goethes uns über die Gegenwart lehrt.

Gastbeitrag von Uwe Timm

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Die Berliner U-Bahn-Linie 9 ist besonders laut, Quietschen, Schienenschlagen und metallisches Geklapper. Das Telefon vibrierte, ich verstand nichts, versprach einen Rückruf an der nächsten Station – Spichernstraße. Mike Josef, Oberbürgermeister von Frankfurt: Die Jury habe mir den Goethe-Preis zugesprochen, ob ich den Preis annehme? Ich habe nicht lange nachdenken müssen.

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AfD
:Deutschland ist krank. Die Medizin? Kultur!

Die AfD in Sachsen-Anhalt will dem Land Stolz einflößen – mit weniger Bauhaus und mehr Pflege von Kriegerdenkmälern. Ausgedacht hat sich die Identitätsfolklore Hans-Thomas Tillschneider, ein in Rumänien geborener Islamwissenschaftler.

SZ PlusVon Sonja Zekri

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