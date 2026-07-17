An diesem Montag ist der 20. Juli 2026. Zweiundachtzig Jahre nach dem Attentat auf Hitler gedenken wir der Frauen und Männer des deutschen Widerstands, ausgerechnet an diesem Tag beschäftigt sich eine Staatsanwaltschaft mit einem Kabarettisten, der den Namen Stauffenberg auf einer AfD-Bühne für einen Witz über den Bundeskanzler benutzt hat, während der Enkel des Attentäters öffentlich sagt, sein Großvater werde in den Schmutz gezogen. Es brauchte diese Gleichzeitigkeit nicht, um zu verstehen, worum es geht. Aber durch diese wird es unübersehbar.