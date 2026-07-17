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DebatteGenau hier muss man Nein sagen

Lesezeit: 5 Min.

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin als Sohn des Regierenden Bürgermeisters und späteren Bundeskanzlers Willy Brandt, ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler seiner Generation. Vor wenigen Monaten erschien - basierend auf seiner Rede in der Gedenkstätte Plötzensee - sein Buch „Nein sagen. Über den 20. Juli 1944, meine Eltern und persönliche Verantwortung heute“ (Kiepenheuer & Witsch).
Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin als Sohn des Regierenden Bürgermeisters und späteren Bundeskanzlers Willy Brandt, ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler seiner Generation. Vor wenigen Monaten erschien - basierend auf seiner Rede in der Gedenkstätte Plötzensee - sein Buch „Nein sagen. Über den 20. Juli 1944, meine Eltern und persönliche Verantwortung heute“ (Kiepenheuer & Witsch). Jennifer Fey

Stauffenberg und der 20. Juli sind keine Chiffren für den Wunsch, einen gewählten Politiker loszuwerden: Gedanken zur Wortwahl des Schauspielers und Kabarettisten Uwe Steimle bei der AfD in Dessau.

Gastbeitrag von Matthias Brandt

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An diesem Montag ist der 20. Juli 2026. Zweiundachtzig Jahre nach dem Attentat auf Hitler gedenken wir der Frauen und Männer des deutschen Widerstands, ausgerechnet an diesem Tag beschäftigt sich eine Staatsanwaltschaft mit einem Kabarettisten, der den Namen Stauffenberg auf einer AfD-Bühne für einen Witz über den Bundeskanzler benutzt hat, während der Enkel des Attentäters öffentlich sagt, sein Großvater werde in den Schmutz gezogen. Es brauchte diese Gleichzeitigkeit nicht, um zu verstehen, worum es geht. Aber durch diese wird es unübersehbar.

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