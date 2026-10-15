Nach einer guten halben Stunde war es am Mittwochnachmittag so weit: Der Regisseur Uwe Boll wurde per Video in den Saal 4.400 des Berliner Paul-Löbe-Hauses zugeschaltet. Dort hielt der Kulturausschuss des Bundestags seine aktuelle Sitzung zum Thema Filmförderung ab.
FilmWarum die AfD sich von Trash-Regisseur Uwe Boll beraten lässt
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Der Filmemacher fordert im Kulturausschuss die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Filmförderung in ihrer jetzigen Form. Schade, dass der zuständige Staatsminister der Sitzung fernbleibt.
Von David Steinitz
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