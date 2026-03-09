Kürzlich flog ein Rotkardinal vor die Glasscheibe unserer Haustür und blieb danach matt und bewegungslos auf der Steinterrasse hocken. Mein Sohn sagte, er läge ohne Beine auf der Veranda – ein Befund, der sich bei näherem Hinsehen als unhaltbar herausstellte: Der Vogel hatte noch Beine, aber er hockte auf ihnen und war offenbar nicht imstande, seine natürlichen Fluchtreflexe zu aktivieren.