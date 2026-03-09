Zum Hauptinhalt springen

WashingtonIhr armen Banausen

Lesezeit: 4 Min.

Was Karoline Leavitt ausdrücken möchte, ist ja nichts anderes als: Ihr habt doch alle keine Ahnung.
Was Karoline Leavitt ausdrücken möchte, ist ja nichts anderes als: Ihr habt doch alle keine Ahnung. Alex Brandon/AP/dpa

Kritik am Ballsaal-Bau im Weißen Haus? Eine Schande, dass so viele Menschen Schönheit nicht erkennen könnten, sagt dazu Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Die Episode erzählt eine Menge über das Land, seine wahren Probleme und seine Regierung.

Von Hilmar Klute

Kürzlich flog ein Rotkardinal vor die Glasscheibe unserer Haustür und blieb danach matt und bewegungslos auf der Steinterrasse hocken. Mein Sohn sagte, er läge ohne Beine auf der Veranda – ein Befund, der sich bei näherem Hinsehen als unhaltbar herausstellte: Der Vogel hatte noch Beine, aber er hockte auf ihnen und war offenbar nicht imstande, seine natürlichen Fluchtreflexe zu aktivieren.

Zur SZ-Startseite

USA
:Der rhetorische Wasserrohrbruch

Donald Trumps Rede zur Lage der Nation war eine Beurlaubung aus dem allgemeinen Verständnis von Vernunft und Zusammenhang. Warum der Mann dringend ein Gedicht des großen Lyrikers Langston Hughes lesen sollte.

SZ PlusVon Hilmar Klute

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite