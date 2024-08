Er ist uneitel, nett, macht halblustige Jokes, die schon alle kennen – aber im Ernstfall kann man sich auf ihn verlassen: Warum ein Typ wie Tim Walz jetzt alle so begeistert.

Von Kathleen Hildebrand

Ach, Papa. Das dachte sich wahrscheinlich Hope Walz, die 23-jährige Tochter des noch fast frisch gekürten US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz. Es war September 2023, sie war mit ihrem Vater auf der State Fair in Minnesota, einer Art großem Jahrmarkt mit angeschlossener Landwirtschaftsschau, und er drehte ein Selfie-Video mit ihr, zur Wählerbindung. Walz erzählt also, was sie jetzt vorhaben auf diesem Riesenrummel, unter anderem: essen. „Corn Dog?“, fragt er sie. Hope: „Ich bin Vegetarierin.“ „Dann Truthahn“, sagt Walz. Danach muss er mit ihr auf den „Slingshot“, wahrscheinlich das furchteinflößendste Fahrgeschäft, das es auf dem Jahrmarkt gibt. Auch dabei sieht man die beiden durch die Gondelkamera. Hope schreit. Tim Walz schreit. Sie lachen.