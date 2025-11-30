Ich werde in den kommenden Tagen vermutlich etwas wegen des anstehenden Pasta-Notstands in den USA unternehmen müssen. Den Notstand selbst kann ich natürlich nicht beheben oder mildern, aber ich plane in den kommenden Tagen eine große Anzahl an Nudelpackungen bei Rodman’s zu kaufen, dem am deutschen Geschmack ausgerichteten Delikatessenladen an der Wisconsin Avenue.