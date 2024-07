Gastbeitrag von Martin Andree

Die vielen Anzeichen, dass Donald Trump nach einem möglichen Wahlsieg die US-amerikanische Demokratie in eine Diktatur verwandeln könnte, beherrschen die Schlagzeilen – wie etwa die Übermacht der Republikaner im Supreme Court sowie die Tatsache, dass der Supreme Court jetzt auch konsequent im Sinne Trumps entscheidet, was etwa an der neu gestalteten, weitreichenden Immunität des Präsidentenamtes deutlich wurde. Zuletzt das „Project 2025“, welches die Blaupause für den vollständigen Umbau der staatlichen Institutionen und Behörden liefert. 50 000 Positionen sollen durch Trump-Loyalisten ersetzt werden. Und es wäre umgekehrt wohl mehr als naiv, nach dem gescheiterten Sturm aufs Kapitol sowie der hartnäckig verbreiteten Lüge vom Wahlbetrug davon auszugehen, dass Trump nach einem Sieg das System der demokratischen Checks and Balances respektieren wird.