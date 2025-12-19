Man könnte das alles für einen Witz halten, für Satire in der grotesken Reality-Show von Donald J. Trump. Über die Umbenennung des Kennedy Center macht der US-Präsident schon Scherze, seit er dieses Kulturzentrum in Washington nach seinem Amtsantritt im Handstreich übernommen hat. Doch Humor ist generell nicht seine Stärke. Und jetzt soll das „John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ allen Ernstes „Trump Kennedy Center“ heißen.
„Sein Name sollte nicht neben dem von Präsident Kennedy stehen"
Es wird immer absurder: Jetzt soll das inzwischen vom US-Präsidenten beherrschte Kulturzentrum in Washington zum „Trump Kennedy Center“ werden – die Familie von JFK ist entsetzt.
Von Peter Burghardt
